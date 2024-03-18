Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

"Горячая линия 1548" Минреинтеграции, в составе 36 операторов круглосуточно принимает обращения украинцев: есть возможность обратиться для решения всех возможных кризисных вопросов, например, оформление статуса и выплат для внутренне перемещенных лиц, или вопросов выплат семьям военнопленных и тому подобное. Более 850 тысяч обращений обработано с середины 2022 года.

Об этом передает УНН, с ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Детали

В 2022 году создана круглосуточная "Горячая линия 1548" для оказания оперативной помощи гражданам в кризисных ситуациях. За это время линия обработала более 850 тысяч обращений.

Основная задача горячей линии - это решение всех возможных кризисных вопросов внутренне перемещенных лиц. - рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах.

Это могут быть психологические вопросы. Вопрос о том, как можно эвакуироваться с временно оккупированных территорий Украины. Это может быть вопрос оформления статуса и выплат для внутренне перемещенных лиц. А также вопрос выплат семьям военнопленных. - сообщил Андрей Терещонок, начальник отдела информационно-справочной службы социального направления "Горячая линия 1548".

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В ведомстве подчеркивают, что это, по-сути, коммуникационная площадка между органами власти и внутренне-перемещенными лицами. В том числе, для украинцев, которые вынуждены были выехать за границу, или сейчас остаются на временно оккупированной территории.

При содействии USAID, горячая линия была обеспечена всем необходимым оборудованием. Горячая линия Минреинтеграции, 36 операторов работают круглосуточно, 24/7.

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