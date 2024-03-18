Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  105089 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  180545 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188227 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186261 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169819 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117584 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129470 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121737 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

Правительство одобрило План для Ukraine Facility - 4-летней программы помощи ЕС общим размером 50 млрд евро, направленную на внедрение структурных реформ на основе европейских подходов и приближение Украины к членству в ЕС, с потенциалом получения около 16 млрд евро уже в этом году.

Экономика •   •  12903 просмотра
Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит расследование в отношении главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут на предмет возможного конфликта интересов из-за использования ею автомобиля, принадлежащих "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации.

Криминал и ЧП •   •  59052 просмотра
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Новости Мира •   •  11506 просмотра
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

В результате российского обстрела Херсонской области пострадали 3 полицейских.

Война •   •  13394 просмотра
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Украина принесет ЕС гораздо больше выгод, чем затраты на процесс ее вступления, что делает ее выгодной инвестицией для блока.

Экономика •   •  15539 просмотра
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Трамп утверждает, что перехитрил демократов, опубликовав неподтвержденную запись разговора с президентом Владимиром Зеленским, который имеет вероятное отношение к импичменту.

политика •   •  13761 просмотра
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на ICE превысили 86 долларов за баррель, достигнув новых максимумов.

Экономика •   •  12789 просмотра
Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

С помощью международных партнеров Украина создаст Координационный центр по оценке экологического ущерба для оценки и документирования экологического ущерба, нанесенного российской агрессией, с целью восстановления экосистем и взыскания убытков с России.

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Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года после того, как Европейский Совет утвердит переговорные рамки.

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Украина ожидает, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в первой половине этого года - Шмыгаль

Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

В результате российского ракетного обстрела Николаева один человек погиб и девять получили ранения, в том числе дети.

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Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия