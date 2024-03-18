Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

Правительство Украины одобрило план реформ для получения помощи по четырехлетней программе ЕС на 50 млрд евро, в ближайшее время его передадут на рассмотрение Еврокомиссии, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Правительство приняло План для Ukraine Facility. Он является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, которая рассчитана на 4 года и имеет общий размер 50 млрд евро", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция.

"План разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить нашу страну и приблизить членство в ЕС. В ближайшее время мы передадим его на рассмотрение Еврокомиссии. Благодаря реализации реформ Плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году", - указал глава правительства.

Он поблагодарил ЕС за помощь и солидарность.

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