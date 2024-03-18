В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  99575 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  102236 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  109642 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  183065 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188714 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186547 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170019 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117626 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129503 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121756 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

Количество новых пациентов с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в электронной системе здравоохранения Украины выросло почти в четыре раза с 2021 по 2023 год, причем только за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 3292 новых случая.

Общество •   •  15373 просмотра
В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны

Кабинет Министров Украины предлагает создать поисковые группы для розыска лиц, пропавших без вести во время войны.

Общество •   •  14741 просмотра
Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны

Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД

Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Война •   •  15117 просмотра
Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД

Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Литва вводит более строгий контроль за импортом российского зерна, проверяя его на содержание пестицидов, микотоксинов и металлов, а также проверяя происхождение, чтобы предотвратить продажу зерна, изъятого с оккупированных территорий.

Новости Мира •   •  12188 просмотра
Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах

россия не отказалась от массированных ракетных ударов, указывает Наталья Гуменюк.

Война •   •  21101 просмотра
Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах

Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией

Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США Роберт Нидем обсудили антикоррупционные усилия Украины с представителями общественных организаций.

политика •   •  19408 просмотра
Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией

В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага

Вооруженные силы Украины отбили 12 российских атак на южном направлении, в то время как российские войска оказывали давление, используя многочисленные ударные беспилотники, и выпустили по меньшей мере 14 бомб и ракет в Запорожье.

Война •   •  16666 просмотра
В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага

Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.

Общество •   •  17629 просмотра
Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ

Из-за блокирования американской помощи, замедления западного производства и уменьшения запасов в Украине Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины у стран, которые являются союзниками Москвы.

Война •   •  19217 просмотра
Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ

В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации по прививкам двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19.

COVID-19 •   •  15237 просмотра
В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось