В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня

Количество пациентов с установленным диагнозом ПТСР в Украине увеличивается - показатель вырос в 2023 году почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом, до начала полномасштабного вторжения рф. Причем только за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 3292 новых случая, что практически столько же, как за весь 2021 год. Об этом сообщили в понедельник в Минздраве, пишет УНН.

Детали

"В течение последних двух лет в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) фиксируется значительное увеличение пациентов с установленным диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Так, в 2023 году количество пациентов с ПТСР выросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом, а за первые два месяца 2024 года диагноз установлен фактически такому же количеству пациентов, как за весь 2021 год", - указали в Минздраве.

По данным НСЗУ, показатели в разрезе цифр по годам выглядят так:

2021 год - 3 167 пациентов,

2022 год - 7 051 пациент,

2023 год - 12 494 пациента,

2024 год - 3 292 пациента (по состоянию на 06.03.2024).

ПТСР, как отмечают в Минздраве, страдают независимо от пола и возраста. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или длительный период после травматического события - как правило, в течение первых трех месяцев. Они могут проявляться через гипервозбужденность, перепроживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой, нарушения сна, чрезмерную усталость, раздражительность, головные боли, попытки избежать всего, что напоминает о травмирующем событии, и тому подобное.

По разным оценкам, ПТСР может развиваться у 12-20% людей, которые пережили травматическое событие или были свидетелями такового.

"При этом следует понимать, что ПТСР является в основном излечимым и успешно проходит у большинства пациентов/ок. В случае появления первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью", - указывают в Минздраве.

И отмечаются, что обратиться, например, можно к своему семейному врачу или к семейному врачу в том медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ.

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