Что нужно знать о ПТСР: в Минздраве развенчали самые распространенные мифы

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"Сегодня развенчаем самые распространенные мифы, которые до сих пор сопровождают ПТСР, несмотря на множество исследований этой темы. Такие мифы очень важно развенчивать. Это позволит избегать стигматизации людей, у которых ПТСР, предотвращать предвзятое отношение к ним", – говорится в сообщении.

Миф 1: Только ветераны войны переживают ПТСР

Симптомы посттравматического стрессового расстройства могут возникать у людей, которые пережили травмирующие события. Диагноз ПТСР в 1980 году впервые был поставлен именно ветеранам. Но ПТСР может развиваться у любого, в частности, и у детей, если они пережили серьезную угрозу жизни или здоровью.

Миф 2: Все чувствуют ПТСР одинаково

Даже если два человека пережили подобное травмирующее событие, и у обоих развился ПТСР, это не означает, что их посттравматическое стрессовое расстройство будет иметь одинаковые признаки. Именно поэтому лечение требует вмешательства специалиста и является индивидуальным.

Миф 3: У каждого свой ПТСР

Человек часто сталкивается с травматическими переживаниями. Однако у большинства из тех, кто получил травму, ПТСР не развивается. Человек может иметь признаки острого стресса после инцидента (бессонница, тревога и депрессия), но со временем эти симптомы проходят.

Миф 4: Люди с ПТСР – слабые

Посттравматическое стрессовое расстройство не является признаком эмоциональной слабости, силы или выносливости. Он может развиться у кого угодно, независимо от черт характера и других личностных характеристик. ПТСР может возникнуть у человека из-за того, что травма, которую он пережил, была особенно ужасающей, или потому, что травматический опыт длился слишком долго.

Миф 5: Люди с ПТСР – опасные

Это распространенное мнение ошибочное. Большинство людей, которые страдают ПТСР, не хотят нанести вред ни себе, ни кому-то другому. Психоз и агрессия не характерны для ПТСР. К основным симптомам, связанным с ПТСР, относятся навязчивые мысли, кошмары, бессонница, чувство вины, изоляция, разочарование и т.д.

Миф 6: ПТСР – это хроническое состояние, которое нельзя эффективно лечить

Исследователи и клиницисты выявили многочисленные способы лечения, которые уменьшают симптомы, связанные с ПТСР. К ним относятся поведенческая, разговорная психотерапия и медикаментозное лечение. Каждому человеку нужно попытаться найти то, что сработает именно для него.

Миф 7: Человек с ПТСР никогда не поправится

ПТСР – это естественная реакция на ненормальный стресс так же, как кровотечение – это естественная реакция на рану на теле. Наш ум и психика могут исцеляться так же, как тело. Исцеление требует времени вместе с углубленной личной работой, соблюдением лечения. В то же время исцеление не означает, что прошлое исчезает, а скорее – что прошлое больше не имеет силы доминировать над настоящим.

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