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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Догляд за людиною з ПТСР може спричинити стрес: як допомогти собі

Догляд за людиною з ПТСР може спричинити стрес: як допомогти собі

Київ • УНН

 • 444848 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я України дало поради, як подбати про себе під час догляду за людиною з посттравматичним стресовим розладом, передає УНН.

Цитата

"Догляд за людиною з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) може спричиняти сильний стрес, із яким важко впоратися. Це може бути причиною симптомів, пов’язаних із тривогою та депресією. Ви можете відкладати свої потреби на другий план, нехтувати фізичним здоров’ям, наприклад, не висипатись або не займатися фізичними вправами. Необхідність турбуватися про людину з ПТСР також може змусити вас почуватися самотньо та ізольовано", – зазначили в МОЗ.

Як допомогти собі

• плануйте свою діяльність та дотримуйтеся розпорядку дня;

• дбайте про базові потреби: вчасно їжте, спіть, пийте достатньо води;

• займайтеся спортом або йогою;

• виконуйте дихальні вправи;

• говоріть про те, що вас турбує, з близькими людьми, які можуть вас підтримати;

• у разі потреби звертайтеся по допомогу і пам'ятайте, що ПТСР лікується.

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Українські Національні Новини

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