Уход за человеком с ПТСР может вызвать стресс: как помочь себе

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"Уход за человеком с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) может вызывать сильный стресс, с которым трудно справиться. Это может быть причиной симптомов, связанных с тревогой и депрессией. Вы можете откладывать свои потребности на второй план, пренебрегать физическим здоровьям, например, не высыпаться или не заниматься физическими упражнениями. Необходимость беспокоиться о человеке с ПТСР также может заставить вас чувствовать себя одиноко и изолированно", – отметили в Минздраве.

Как помочь себе



• планируйте свою деятельность и соблюдайте распорядок дня;

• заботьтесь о базовых потребностях: вовремя ешьте, спите, пейте достаточно воды;

• занимайтесь спортом или йогой;

• выполняйте дыхательные упражнения;

• говорите о том, что вас беспокоит, с близкими людьми, которые могут вас поддержать;

• в случае необходимости обращайтесь за помощью и помните, что ПТСР лечится.

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