При зачислении на обучение в учреждения высшего образования все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет должны предоставлять военно-учетные данные. Это также касается отдельных категорий женщин. Об этом заявили в Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Так, при зачислении на обучение военно-учетные документы в приемные комиссии учебных заведений подают:

мужчины, которым в 2024 году исполняется 17 лет, и в возрасте до 60 лет;

женщины, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность (в случае, если получение образования будет осуществляться на базе полученного образования по медицинской или фармацевтической специальностям) или женщины, которые декларируют себя военнообязанными.



Военно-учетный документ может оформляться в бумажной или в электронной формах - отмечают в министерстве.

Также в период проведения мобилизации и/или в течение действия военного положения призывники и военнообязанные, которые оставили или покинули свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты постановки на учет внутренне перемещенного лица:

1. Встать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на учете ВПЛ.

2. Предоставить военно-учетный документ со сведениями о пребывании на воинском учете по месту регистрации ВПЛ.

Поступающие из числа допризывников, которые подлежат постановке на воинский учет и выбыли за границу с территорий, не определенных постановлением Кабмина от 9 июля 2024 года № 801, должны вернуться в Украину для постановки на воинский учет призывников и оформления военно-учетных документов - подытожили в Минреинтеграции.

Напомним,

Ректоры высших учебных заведений Волыни будут предоставлять областному Территориальному центру комплектования и социальной поддержки списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.