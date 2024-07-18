Киев • УНН
Мужчины 17-60 лет и некоторые категории женщин должны подавать военно-учетные документы при поступлении в ВУЗы. Внутренне перемещенные лица обязаны стать на воинский учет по новому месту пребывания.
При зачислении на обучение в учреждения высшего образования все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет должны предоставлять военно-учетные данные. Это также касается отдельных категорий женщин. Об этом заявили в Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Так, при зачислении на обучение военно-учетные документы в приемные комиссии учебных заведений подают:
Военно-учетный документ может оформляться в бумажной или в электронной формах
Также в период проведения мобилизации и/или в течение действия военного положения призывники и военнообязанные, которые оставили или покинули свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты постановки на учет внутренне перемещенного лица:
1. Встать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на учете ВПЛ.
2. Предоставить военно-учетный документ со сведениями о пребывании на воинском учете по месту регистрации ВПЛ.
Поступающие из числа допризывников, которые подлежат постановке на воинский учет и выбыли за границу с территорий, не определенных постановлением Кабмина от 9 июля 2024 года № 801, должны вернуться в Украину для постановки на воинский учет призывников и оформления военно-учетных документов
Напомним,
Ректоры высших учебных заведений Волыни будут предоставлять областному Территориальному центру комплектования и социальной поддержки списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.