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На Волині університети передаватимуть ТЦК списки відрахованих студентів

Київ • УНН

 • 13049 перегляди

Виші Волинської області передаватимуть до ТЦК та СП списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.

На Волині університети передаватимуть ТЦК списки відрахованих студентів

Ректори вищих навчальних закладів Волині надаватимуть обласному Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Про це повідомляє Волинська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом. Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації,

- заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

Деталі

В ОВА зазначили, що до обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах,

- наголосив очільник ОВА.

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