Ректоры высших учебных заведений Волыни будут предоставлять областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Об этом сообщает волынская областная военная администрация, пишет УНН.

Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом. Следовательно, одним из вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации, - заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

Детали

ВОВА отметили, что к обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах.

Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и ЗП, которые будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах, - подчеркнул глава ОВА.

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