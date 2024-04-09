В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
ukrainaУкраина
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Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  31152 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  37194 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  39838 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137388 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129167 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165905 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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7 апреля 2024, 07:44  •  130449 просмотра

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2 апреля 2024, 09:02  •  475464 просмотра

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.

Общество •   •  1080 просмотра
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

Бригада энергетиков "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны российской границы во время ремонта линии электропередач в селе Бачевск Шосткинского района, в результате чего был поврежден автомобиль, но никто не пострадал.

Война •   •  1683 просмотра
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

Сегодня днем под российским обстрелом оказались окрестности Славянска, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека.

Общество •   •  3570 просмотра
россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека

Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.

политика •   •  4655 просмотра
Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень

На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

Женщина была смертельно травмирована пассажирским поездом "Львов-Харьков" вблизи станции Тарасовка Фастовского района Киевской области 9 апреля, когда она сидела на железнодорожных путях.

Общество •   •  5458 просмотра
На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

По представлению Минкульта от мобилизации забронировали менее двух тысяч специалистов, которые критически важны для работы предприятий. В МКИП отмечают, что культура и медиа критически важны государству в условиях войны.

Культура •   •  4830 просмотра
Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП

Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека постановил, что россия нарушила многочисленные права человека в Грузии после конфликта 2008 года, включая право на жизнь, запрет бесчеловечного обращения, право на свободу, уважение частной жизни, права собственности, право на образование и свободу передвижения.

Новости Мира •   •  5198 просмотра
Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ

Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

Starfield стала единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по количеству среднемесячных активных пользователей (MAU) в 2023 году на PlayStation, Xbox и PC.

Общество •   •  6004 просмотра
Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину

Внедорожник российской гвардии врезался в столб на тротуаре в москве, а также сбил 50-летнюю женщину.

Криминал и ЧП •   •  6315 просмотра
В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину

Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения

российские оккупационные войска нанесли массированный авиаудар по Семеновке Черниговской области, в результате которого погибла одна гражданская женщина, еще один мужчина получил ранения, а также было повреждено около 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  8739 просмотра
Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения