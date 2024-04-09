В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

Украина может ввести единый электронный учет для ведения личных дел учащихся, выехавших за границу. Об этом заявили в Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что провели отдельное совещание, под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук, относительно украинских учеников за рубежом.

Отмечается, что достаточно много учеников получают образование или являются экстернами Государственного лицея "Международная украинская школа" (МУШ). Однако вопрос заключается в системном решении для всех учеников за рубежом.

Так, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся. Во время совещания участники предложили разрешить МУШ принимать личные дела учащихся в электронном виде, а также разработать соответствующие разъяснения. - резюмировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине

Также было отмечено, что МУШ должен стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом.

Напомним

Министерство образования Польши готовит законопроект согласно которому, с 1 сентября 2024 года все украинские дети, которые сейчас из-за войны находятся в Польше, будут обязаны пойти в местные школы.