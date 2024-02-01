Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине
Все оценки, полученные за рубежом, при возвращении в Украину перезачисляются. Для этого достаточно предоставить выписку оценок, полученных за рубежом и справка о системе оценивания в стране пребывания ребенка.
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать
Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro в соответствии с недавно принятым правительственным постановлением. Сроки и места поставок будут закрытыми для широкой общественности - и недоступны россиянам.
россияне били по Днепропетровщине артиллерией, дронами и ракетами: повреждены дома и линии электропередач
российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с помощью беспилотников-камикадзе, артиллерии и ракет, повредив здания и линии электропередач. Предварительно информации о пострадавших нет.
Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК
Кабинет министров принял постановления, направленные на укрепление оборонно-промышленного комплекса Украины путем дерегуляции производства боеприпасов для беспилотников, установления требования по снижению цены на беспилотники более 25% прибыли и проведения оборонных закупок через закрытый модуль системы Prozorro.
В Вооруженных силах впервые начали выдавать женскую военную форму - Минобороны
В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.
Вопрос времени: Лубинец об обращении Украины в суд ООН относительно геноцида, который совершают россияне
Украина собирает доказательства принудительной депортации украинских детей, чтобы обвинить россию в геноциде.
Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах
Euroclear продолжает отделять прибыли, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти прибыли до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами.
У Зеленского заявили, что только полноценный трибунал позволит снять иммунитет путина
Сейчас 40 стран ведут переговоры о создании Специального трибунала для суда над высшими руководителями россии за преступление агрессии. Правительство Нидерландов предложило разместить такой трибунал у себя. В ОП отметили, что создание международного, а не гибридного трибунала станет лучшим способом снятия соответствующих иммунитетов.
Россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега, в городе слышны взрывы - МВА
Российские войска обстреляли Херсон с левого берега Днепра, повредив автомобиль скорой помощи.
"Заражены" более двух тысяч компьютеров: в Госспецсвязи предотвратили хакерскую атаку на госпредприятие
Специалисты Госспецсвязи помешали хакерам получить удаленный доступ к более 2000 компьютеров на государственном предприятии, которые были заражены вредоносным программным обеспечением DIRTYMOE.