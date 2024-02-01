Оценки, полученные украинскими детьми в школах за рубежом, будут признаваться в Украине

Оценки украинских детей, которые им поставили педагоги за рубежом, должны засчитываться и в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Это было отмечено во время специального совещания, которое состоялось под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Отмечается, что такой вопрос подняли представители Украинской школы в Женеве, которую в апреле 2022 года основала Ассоциация "Украинки Швейцарии".

Представитель Минобразования объяснил, что в прошлом году ведомством были разработаны соответствующие методические рекомендации, утвержденные приказом МОН. В них разъясняются отдельные вопросы получения образования в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения.

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Согласно рекомендациям, все оценки, полученные за рубежом, при возвращении перезачисляются. Для этого достаточно предоставить информационную справку, к которой должны быть прикреплены:

извлечение оценок, полученных за рубежом;

справка о системе оценивания, которая применяется в стране пребывания.

Рекомендации также предусматривают, что дети, которые вынужденно сменили место жительства и получали образование за рубежом, после возвращения будут зачислены в учреждения общего среднего образования Украины.

Туда, где учились раньше, или в любые другие. Зачисление будет осуществляться на основании заявления одного из их родителей или других законных представителей

Дополнение

В Минреинтеграции добавляют, что за рубежом дети могут изучать только учебные предметы украиноведческого компонента. Это возможно как дистанционно в украинских школах, так и на базе Международной украинской школы (МУШ).

Речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и предмете "Я исследую мир" (в части гражданской и исторической образовательной области).

Это позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах - объяснили в ведомстве.

Кроме того, участники совещания обсуждали возможность зачисления стажа украинским учителям, которые сейчас работают за рубежом.

Напомним

Новые данные центра гражданского образования свидетельствуют, что в Польше проживает около 300 000 украинских детей. Однако более половины из них, а именно 53%, не посещают школу. Это по меньшей мере 112 800 детей младшего школьного возраста и 43 600 подростков среднего школьного возраста.