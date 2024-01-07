В школах Чехии сократилось число учеников из Украины

По данным чешского Министерства образования, в школах страны ныне учится меньше украинских детей, чем это было в 2022 году, соощает УНН со ссылкой на "Чешской Радио".

Всего к концу сентября 2023 года в чешские детские сады и базовые школы ходило 48000 детей из числа украинских беженцев. Это на 2000 меньше, чем годом раньше.

По оценкам специалистов, скорее всего это связано с общим снижением числа украинских беженцев в Чехии. Часть семей, нашедших себе временное убежище от войны на чешской территории, вернулись к себе на родину. Те дети, которые остались в Чехии, отличаются более высокими показателями посещаемости уроков, но сталкиваются с проблемами в процессе изучения чешского языка. Данные, на которые ссылается чешское СМИ, собраны агентством PAQ Research. Социологи опросили около 800 украинских семей.

По результатам исследования, 97% процентов украинских беженцев в возрасте от 6 до 15 лет посещают базовые чешские школы.

"Количество украинцев из года в год увеличивается только в чешских учебных заведениях среднего уровня образования, в первую очередь там, где не предполагается сдача экзаменов на аттестат зрелости. В настоящее время их около пяти тысяч человек, что составляет около 1% учащихся в учебных заведениях среднего уровня", - сообщила пресс-секретарь Министерства образования Тереза Фойтова.

Президент Чехии призвал продолжать поддерживать Украину в борьбе с рф