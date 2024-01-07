У школах Чехії скоротилася кількість учнів з України
Київ • УНН
Учні, що залишилися, вирізняються високими показниками відвідуваності уроків.
За даними чеського Міністерства освіти, у школах країни нині навчається менше українських дітей, ніж це було 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на "Чеське Радіо".
Загалом до кінця вересня 2023 року до чеських дитячих садочків і базових шкіл ходило 48000 дітей із числа українських біженців. Це на 2000 менше, ніж роком раніше.
За оцінками фахівців, найімовірніше, це пов'язано із загальним зниженням кількості українських біженців у Чехії. Частина сімей, які знайшли собі тимчасовий притулок від війни на чеській території, повернулися до себе на батьківщину. Ті діти, які залишилися в Чехії, вирізняються вищими показниками відвідуваності уроків, але стикаються з проблемами в процесі вивчення чеської мови. Дані, на які посилається чеське ЗМІ, зібрані агентством PAQ Research. Соціологи опитали близько 800 українських сімей.
За результатами дослідження, 97% відсотків українських біженців віком від 6 до 15 років відвідують базові чеські школи.
"Кількість українців з року в рік збільшується тільки в чеських навчальних закладах середнього рівня освіти, насамперед там, де не передбачається складання іспитів на атестат зрілості. Наразі їх близько п'яти тисяч осіб, що становить близько 1% учнів у навчальних закладах середнього рівня", - повідомила прес-секретар Міністерства освіти Тереза Фойтова.
Президент Чехії закликав продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з рф07.12.2023, 15:56 • 28419 переглядiв