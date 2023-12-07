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Президент Чехии призвал продолжать поддерживать Украину в борьбе с рф

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:56  •  17828 просмотра

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Президент Чехии Петр Павел подтвердил неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии, подчеркнув, что речь идет также о безопасности Чехии.

Чехия продолжит поддержку Украины, чтобы помочь Киеву остановить российскую агрессию. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Президент Чехии Петр Павел заявил, что поддержка Украины стала "раздражающим фактором" для некоторых политиков и граждан, и напомнил, что нельзя отступать перед Россией и ее силовыми амбициями.

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По словам президента, речь идет также о безопасности чехов, поскольку существуют обоснованные опасения, что Россия не будет уважать международное право и будет пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ. 

Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину

- подчеркнул президент Чехии.

Он добавил, что у россии должно возникнуть ощущение, что она достигнет своих целей с помощью любой агрессии.

Дополнение

Премьер-министр Чехии Петр Фиала добавил, что поддерживая Украину, Чехия поддерживает и собственную безопасность, чтобы в будущем не случилось так, что Россия окажется по соседству. По его словам, тогда москва только увеличит свои имперские аппетиты, которых она не скрывает.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за недостаточную поставку военной техники в Украину и несоблюдение уже данных обещаний.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Президент Чехії закликав продовжувати підтримувати Україну в боротьбі з рф
Czech President urges to continue supporting Ukraine in its fight against russia
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Президент Чехии призвал продолжать поддерживать Украину в борьбе с рф

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