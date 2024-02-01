Оцінки, отримані українськими дітьми в школах за кордоном, будуть визнаватися в Україні

Оцінки українських дітей, які їм поставили педагоги за кордоном, мають зараховуватися й в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

На цьому було наголошено під час спеціальної наради, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Зазначається, що таке питання порушили представники Української школи в Женеві, яку у квітні 2022 року заснувала Асоціація "Українки Швейцарії".

Представник Міносвіти пояснив, що торік відомством було розроблено відповідні методичні рекомендації, затверджені наказом МОН. У них роз’яснюються окремі питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

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Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

витяг оцінок, здобутих за кордоном;

довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування.

Рекомендації також передбачають, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України.

Туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші. Зарахування здійснюватиметься на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників

Доповнення

У Мінреінтеграції додають, що за кордоном діти можуть вивчати лише навчальні предмети українознавчого компонента. Це можливо як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах - пояснили у відомстві.

Окрім того, учасники наради обговорювали можливість зарахування стажу українським вчителям, які наразі працюють за кордоном.

Нагадаємо

Нові дані центру громадянської освіти свідчать, що в Польщі проживає близько 300 000 українських дітей. Проте більш ніж половина з них, а саме 53%, не відвідують школу. Це щонайменше 112 800 дітей молодшого шкільного віку та 43 600 підлітків середнього шкільного віку.