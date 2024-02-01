Оцінки, отримані українськими дітьми в школах за кордоном, будуть визнаватися в Україні

ukenru
29 березня, 19:41 • 43831 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98273 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116298 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117892 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233599 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157108 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147715 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133411 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112893 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33173 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35677 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31771 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32900 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 30497 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233599 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385981 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441060 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449412 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116298 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130831 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125013 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99010 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108048 перегляди
Актуальне
Оцінки, отримані українськими дітьми в школах за кордоном, будуть визнаватися в Україні

Оцінки, отримані українськими дітьми в школах за кордоном, будуть визнаватися в Україні

Київ • УНН

 • 106815 перегляди

Всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні в Україну перезараховуються. Для цього достатньо надати витяг оцінок, здобутих за кордоном та довідка про систему оцінювання в країні перебування дитини.

Оцінки українських дітей, які їм поставили педагоги за кордоном, мають зараховуватися й в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

На цьому було наголошено під час спеціальної наради, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. 

Зазначається, що таке питання порушили представники Української школи в Женеві, яку у квітні 2022 року заснувала Асоціація "Українки Швейцарії".

Представник Міносвіти пояснив, що торік відомством було розроблено відповідні методичні рекомендації, затверджені наказом МОН. У них роз’яснюються окремі питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

У школах Чехії скоротилася кількість учнів з України07.01.24, 02:35 • 80324 перегляди

Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

  •  витяг оцінок, здобутих за кордоном;
  • довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування.

Рекомендації також передбачають, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України.

Туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші. Зарахування здійснюватиметься на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників

Доповнення

У Мінреінтеграції додають, що за кордоном діти можуть вивчати лише навчальні предмети українознавчого компонента. Це можливо як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах

- пояснили у відомстві.

Окрім того, учасники наради обговорювали можливість зарахування стажу українським вчителям, які наразі працюють за кордоном.

Нагадаємо

Нові дані центру громадянської освіти свідчать, що в Польщі проживає близько 300 000 українських дітей. Проте більш ніж половина з них, а саме 53%, не відвідують школу. Це щонайменше 112 800 дітей молодшого шкільного віку та 43 600 підлітків середнього шкільного віку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоНаші за кордоном
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28