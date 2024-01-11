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150 тисяч українських дітей, які перебувають в Польщі, не відвідують місцеві школи

150 тисяч українських дітей, які перебувають в Польщі, не відвідують місцеві школи

Київ • УНН

 • 26958 перегляди

Польща не впевнена, що 150 тисяч українських дітей продовжують навчання, оскільки батьки стверджують, що вони навчаються дистанційно.

В Польші заявляють, що не знають що відбувається зі 150 тисячами українських дітей через те, що вони не відвідують школу. Про це повідомляє Польське агентство преси з посиланням на Gazeta Wyborcza, пише УНН.

Батьки всіх цих дітей заявили, що вони продовжують українську дистанційну освіту, але ми не можемо перевірити, чи це насправді так

- зауважив Єнджей Вітковський, президент центру громадянської освіти.

Деталі

Зі звіту "Учні-біженці в польській системі освіти. Що повідомляють нові дані?" центру громадянської освіти випливає, що в Польщі проживає близько 300 000 українських дітей. Проте більш ніж половина з них, а саме 53%, не відвідують школу. Це щонайменше 112 800 дітей молодшого шкільного віку та 43 600 підлітків середнього шкільного віку.

Окрім цього протягом року польські школи перестало відвідувати 4,5 тисячі українських учнів.

Єнджей Вітковський вважає, що дистанційне навчання позбавляє українських дітей шансу відновити стабільність. Також на його думку відсутність відвідування закладу освіти в Польщі не дозволяє школярам соціалізуватися, інтегруватися та вивчати мову.

Нагадаємо

В серпні 2022 року повідомлялося, що школярі з України в Польщі зіткнулися з проблемою перенавантаження через те, що вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн.

Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі24.12.23, 03:40 • 96176 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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