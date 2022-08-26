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Українські школярі зіткнулися з проблемою у Польщі: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Польщі школярі з України вдень відвідували місцеві навчальні заклади, а після обіду навчалися онлайн. Таким чином деякі українські школярі перебувають у двох системах освіти одночасно, це може викликати перевантаження, заявив радник президента країни, професор Анджей Васько, повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Українські школярі зіткнулися з проблемою у Польщі: що відомо

Деталі

За словами Анджея Васько, українські діти, які перебувають у Польщі "повинні залишатися у своєму мовному середовищі, культурі".

Цитата

«Вони відвідують польські школи, а після обіду дистанційно навчаються в українських школах. Тому ми звертаємо увагу на те, щоб українську освіту в Польщі, пов’язану в першу чергу з рідними предметами, організувати у суботньо-недільних школах», - зазначив він. 

Маршалок Люблінського воєводства Ярослав Ставярський заявив, що органи місцевого самоврядування позитивно оцінюють роботу уряду країни у сфері навчання українських учнів, але вимагають збільшення дотацій.

Як зазначається, міністерство освіти і науки країни прогнозує, що у вересні до польських шкіл підуть близько 175 тисяч дітей з України.

Доповнення 

Оцінки дітей, які закінчують навчальний рік у закордонних школах, при поверненні в Україну, будуть зараховувати та конвертувати за українською системою.

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