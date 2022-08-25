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В Україні конвертуватимуть оцінки дітей, які закінчили навчальний рік за кордоном – МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Оцінки дітей, які закінчують навчальний рік у закордонних школах, при поверненні в Україну, будуть зараховувати та конвертувати за українською системою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає УНН.

В Україні конвертуватимуть оцінки дітей, які закінчили навчальний рік за кордоном – МОН

Цитата

“Безумовно, ми зарахуємо загальнонавчальні дисципліни, які діти будуть вивчати у європейських школах. Єдине, я буду просити, щоб діти підключались до онлайн уроків з таких важливих предметів, як Українська мова, Українська література, Історія України. Бо такі предмети за кордоном не викладаються, і діти мають їх знати. Це наша національна ідентичність, і ми рекомендуємо, щоб вони обов'язково підключалися онлайн до цих предметів у своїх школах. Я знаю, що в багатьох містах, за ініціативи та підтримки ЮНІСЕФ, створюють окремі хаби для українських дітей, де вони зможуть підключитись онлайн до своїх шкіл”, – сказав Вітренко.

Деталі

Заступник міністра освіти наголосив, що для дітей, які навчатимуться за кордоном, не буде штрафів та тиску з боку європейських колег щодо обов'язкового навчання в європейських школах.

Він також додав, що Міністерство освіти та науки завершило підготовку методичних рекомендацій для вчителів щодо викладання деяких категорій предметів.

“Наприкінці травня-початку червня, при міністерстві працювали спеціалізовані комісії, які розглядали зміни до навчальних програм. Зокрема, мова йдеться про програми з таких предметів, як Зарубіжна література, Історія України та Всесвітня Історія, Безпека життєдіяльності, Захист Вітчизни. Тобто, дійсно такі зміни були внесені, ми підготували повністю методичні рекомендації для вчителів, як викладати той чи інший модуль, в тому чи іншому предметі, відповідно до нових вимог”, – наголосив Вітренко.

Доповнення

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія в Україні.

Приблизно 50% шкіл в Україні облаштовано укриттями.

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