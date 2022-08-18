У МОН представили чотири моделі навчання під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія в Україні. Про це він повідомив під час Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції «Освіта, освітяни – незламні у війні», передає кореспондент УНН.
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«Групою керівників департаментів освіти, МОН, народними депутатами з комітету ВР було розроблено декілька варіантів щодо організації освітнього процесу», - сказав Шкарлет.
Деталі
Він повідомив, що в основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів:
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- Учасники освітнього процесу знаходяться або повернулися на території, істотно віддалені від зони бойових дій,
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- Учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами
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- Учасники освітнього процесу перебувають у зоні проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях
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- Учасники освітнього процесу, які тимчасово знаходяться за межами України
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Для двох категорій учнів – тих, які перебувають на безпечних територіях і їх місце проживання не змінилося, та тих, хто є ВПО, пропонуються наступні форми навчання: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання та екстернат.
Для учнів, які перебувають за кордоном, пропонується очна форма навчання, дистанційна форма навчання, сімейна (домашня) форма навчання та екстернат.
Для учнів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, пропонується дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою, сімейна (домашня) форма навчання та екстернат.
Доповнення
Укриттями забезпечено близько 41% українських закладів освіти, найкраща ситуація у Львівській області.