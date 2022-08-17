Укриттями забезпечено близько 41% українських закладів освіти - Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Укриттями забезпечено близько 41% українських закладів освіти, найкраща ситуація у Львівській області. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом, представниками обласних ВЦА та громадських організацій, передає УНН.
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Наголошується, що упродовж півтора місяця співробітники системи МВС разом з освітянами беруть участь в обстеженні об'єктів закладів освіти. Також вони допомагають місцевій владі та керівникам цих закладів у створенні безпечних умов для організації навчання.
За цей період перевірено понад 80% освітніх закладів, це понад 21 тис об’єктів.
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"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів", - зазначив міністр.
Нагадаємо
Житомирська ОВА повідомляє, що в області 81% закладів загальної середньої освіти забезпечені укриттями.