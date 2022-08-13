На Житомирщині 81% шкіл забезпечені укриттями, – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Житомирська ОВА повідомляє, що в області 81% закладів загальної середньої освіти забезпечені укриттями. Про це інформує УНН.
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Нині в усіх 66 територіальних громадах області триває робота комісій з обстеження закладів освіти, до яких залучені всі відповідальні сторони за підготовку до нового навчального року.
За інформацією Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, станом на 10 серпня мережа закладів освіти Житомирської області налічує 1 292 заклади.
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«Із 554 закладів загальної середньої освіти області 450 (81%) мають укриття різного типу: 417 – власні укриття та ще 33 заклади освіти будуть підвозити дітей до базових шкіл», - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляє ОВА, результати опитування батьків у 59 територіальних громад області показують, що дистанційну форму навчання підтримують 62,8%, а очне навчання – 37,2%.
Нагадаємо
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що станом на початок серпня близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання.