В Україні до офлайн-навчання готові 36% закладів освіти - Шкарлет

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«Першого вересня розпочнеться новий навчальний рік. У традиційному режимі він може бути впроваджений лише у тих навчальних закладах, де є укриття. Безпека на першому місці. Станом на початок серпня близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання, тобто мають захисні споруди. І ми працюємо далі», – зазначив Шкарлет.

Доповнення

На початку липня Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці.

Він також зазначав, що місцева влада вирішуватиме, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн.