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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Безпека понад усе: у Міносвіти розповіли про формат нового навчального року

Безпека понад усе: у Міносвіти розповіли про формат нового навчального року

Київ • УНН

 • 151680 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що наразі  активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці, інформує УНН.

Деталі

"В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін", – повідомив Шкарлет.

Також розглядають варіант, у межах якого деякі дисципліни викладатимуть в офлайн-форматі, а низку інших – онлайн.

"Ми мусимо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху до сховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах", – зауважив Шкарлет.

За словами міністра, батьки мають право визначати формат навчання дітей самостійно.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат", – зазначив Шкарлет.

Нагадаємо

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що місцева влада вирішить, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн.

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