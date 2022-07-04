Безопасность превыше всего: в Минобразования рассказали о формате нового учебного года

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что сейчас активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте, информирует УНН.

Детали

"В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. В случае наличия опасности заведение внедряет дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделению обучения на несколько смен", – сообщил Шкарлет.

Также рассматривается вариант, в рамках которого некоторые дисциплины будут преподаваться в офлайн-формате, а ряд других – онлайн.

"Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого заведения. Указатели движения в хранилище, план эвакуации, расчетное время входа в бомбоубежище. Каждый родитель будет проинформирован о условиях обучения детей", – отметил Шкарлет.

По словам министра, родители имеют право определять формат обучения детей самостоятельно.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернатную", – отметил Шкарлет.

Напомним

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что местные власти решят, как учиться детям в школах – оффлайн или онлайн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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