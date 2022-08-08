В Украине к офлайн-обучению готовы 36% учебных заведений - Шкарлет

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«Первого сентября начнется новый учебный год. В традиционном режиме он может быть внедрен только в тех учебных заведениях, где есть укрытия. Безопасность на первом месте. По состоянию на начало августа около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению, то есть имеют защитные сооружения. И мы работаем дальше», – отметил Шкарлетт.

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В начале июля Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте.

Он также отмечал, что местные власти будут решать, как учиться детям в школах – офлайн или онлайн.