У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову – КМДА

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"За результатами розгляду повідомляємо, що за інформацією управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій станом на 1.07.2022 освітніми програмами установ загальної середньої освіти міста Київ на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмета або факультативно", – ідеться у документі.

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Батьки київських школярів зможуть самі обрати форму навчання та змінити її протягом навчального року.