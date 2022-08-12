У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову. Окрім того, вчителі не проводитимуть уроки мовою окупанта. Таку відповідь КМДА опублікував в Telegram громадський діяч Андрій Смолій, інформує УНН.
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"За результатами розгляду повідомляємо, що за інформацією управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій станом на 1.07.2022 освітніми програмами установ загальної середньої освіти міста Київ на 2022-2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмета або факультативно", – ідеться у документі.
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Батьки київських школярів зможуть самі обрати форму навчання та змінити її протягом навчального року.