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Рішення можна змінити: у Києві батьки самі обиратимуть дітям форму навчання

Рішення можна змінити: у Києві батьки самі обиратимуть дітям форму навчання

Київ • УНН

 • 153257 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Батьки столичних школярів можуть обрати форму навчання та змінити вибір протягом навчального року. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує УНН.

Цитата

"Примушення до тієї чи іншої форми навчання в столиці не буде. Батьки самі обиратимуть, як навчатиметься дитина: офлайн, онлайн чи за індивідуальною формою. Змінити форму навчання дитини можна і протягом навчального року", – ідеться у повідомленні.

Деталі

До нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1252 освітні установи Києва. Більшість шкіл зараз у процесі вибору формату навчання. На їхні рішення місто очікує протягом 10 днів.

"Усі міські програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки, збережені у повному обсязі. Роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи Києва", – додали в КМДА.

Нагадаємо

У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня.

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