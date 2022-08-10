Рішення можна змінити: у Києві батьки самі обиратимуть дітям форму навчання

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"Примушення до тієї чи іншої форми навчання в столиці не буде. Батьки самі обиратимуть, як навчатиметься дитина: офлайн, онлайн чи за індивідуальною формою. Змінити форму навчання дитини можна і протягом навчального року", – ідеться у повідомленні.

Деталі

До нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1252 освітні установи Києва. Більшість шкіл зараз у процесі вибору формату навчання. На їхні рішення місто очікує протягом 10 днів.

"Усі міські програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки, збережені у повному обсязі. Роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи Києва", – додали в КМДА.

Нагадаємо

У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня.