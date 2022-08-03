У Києві 70% батьків обрали для дітей очне навчання

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"Відповідно до попередніх даних опитування батьків школярів, яке зараз триває у закладах освіти, 70% батьків обирають для дітей очну форму навчання з 1 вересня. 20% школярів станом на 1 вересня перебуватимуть за кордоном. Ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість обрати навчання онлайн або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, головну увагу цього року приділятимуть безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи. 70% закладів освіти мають укриття, які оновлюють та ремонтують відповідно до вимог. Але навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання.

Ті заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі.

Нагадаємо

На початку липня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні активно працюють над поверненням офлайн-навчання, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці.

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