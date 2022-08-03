До офлайн-навчання в Україні готові 30% шкіл – Шкарлет
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. До навчання в режимі офлайн готові 30% українських шкіл. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає УНН.
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"1 серпня ми можемо констатувати, що 30% об'єктів вже готові до початку офлайн, адже разом з ДСНС проведено майже 30 тисяч перевірок", – розповів Шкарлет.
Деталі
Міністр зазначив, що відчинити свої двері для учнів зможуть лише ті школи, які перевірили ДСНС.
Доповнення
На початку липня Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці.
Він також зазначав, що місцева влада вирішуватиме, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн.