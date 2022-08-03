К офлайн-обучению в Украине готовы 30% школ – Шкарлет

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"1 августа мы можем констатировать, что 30% объектов уже готовы к началу офлайн, ведь вместе с ГСЧС проведено почти 30 тысяч проверок", – рассказал Шкарлет.

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Министр отметил, что открыть свои двери для учеников смогут только те школы, которые проверили ГСЧС.

Напомнии

В начале июля Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте.

Он также отмечал, что местные власти будут решать, как учиться детям в школах – офлайн или онлайн.