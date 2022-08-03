В Киеве 70% родителей выбрали для детей очное обучение

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"В соответствии с предварительными данными опроса родителей школьников, который сейчас продолжается в учебных заведениях, 70% родителей выбирают для детей очную форму обучения с 1 сентября. 20% школьников по состоянию на 1 сентября будут находиться за границей. Те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность выбрать обучение онлайн или по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, главное внимание в этом году будут уделять безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медработники, проверила все школы. 70% учебных заведений имеют укрытия, которые обновляют и ремонтируют в соответствии с требованиями. Но даже в этих школах одновременно смогут находиться столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учеников и учителей, перейдут на двухсменное обучение.

Те учебные заведения, где нет ни своего укрытия, которое бы отвечало всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме.

Напомним

В начале июля министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине активно работают над возвращением офлайн-обучения, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте.

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