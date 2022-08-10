Решение можно изменить: в Киеве родители сами будут выбирать детям форму обучения

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"Принуждения к той или иной форме обучения в столице не будет. Родители сами будут выбирать, как будет учиться ребенок: офлайн, онлайн или по индивидуальной форме. Изменить форму обучения ребенка можно и в течение учебного года", – говорится в сообщении.

Детали

К новому учебному году в условиях военного положения готовятся 1252 образовательных учреждения Киева. Большинство школ сейчас в процессе выбора формата обучения. Их решения город ожидает в течение 10 дней.

"Все городские программы, направленные на безопасность детей и преподавателей, включая обустройство укрытий и обеспечение пожарной безопасности, сохранены в полном объеме. Работы по этим программам продолжаются и будут завершены вовремя. К началу учебного года должны быть подготовлены абсолютно все образовательные учреждения Киева", – добавили в КГГА.

Напомним

В Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей очную форму обучения с 1 сентября.