В школах Киева больше не будут изучать русский язык – КГГА

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"По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации управлений образования районных в Киеве государственных администраций по состоянию на 1.07.2022 образовательными программами учреждений общего среднего образования города Киев на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно", – говорится в документе.

Напомним

Родители киевских школьников смогут сами выбрать форму обучения и изменить ее в течение учебного года.