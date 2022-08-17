Укрытиями обеспечено около 41% украинских учебных заведений - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Укрытиями обеспечено около 41% украинских учебных заведений, лучшая ситуация во Львовской области. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время совещания с министром образования Сергеем Шкарлеттом, представителями областных ВГА и общественных организаций, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение полутора месяцев сотрудники системы МВД вместе с педагогами принимают участие в обследовании объектов учебных заведений. Также они помогают местным властям и руководителям этих учреждений в создании безопасных условий для организации обучения.
За этот период проверено более 80% образовательных учреждений, это более 21 тыс. объектов.
Цитата
"Главную роль в этом процессе играют органы местной власти, ведь именно они ответственны за подготовку. Мы в свою очередь закрепили за каждым учебным заведением в регионах спасателя – это конкретный работник, который также будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году. На сегодняшний день по нашим данным укрытиям обеспечено около 41% учебных заведений всех уровней", - отметил министр.
Напомним
Житомирская ОВА сообщает, что в области 81% заведений общего среднего образования обеспечены укрытиями.