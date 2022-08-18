В МОН представили четыре модели обучения во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, которую начала рф в Украине. Об этом он сообщил во время Международной августовской педагогической научно-практической конференции «Образование, педагоги – несокрушимы в войне», передает корреспондент УНН.
Цитата
«Группой руководителей департаментов образования, МОН, народными депутатами из комитета ВР было разработано несколько вариантов организации образовательного процесса», - сказал Шкарлет.
Детали
Он сообщил, что в основу моделей обучения положены четыре возможных локации учащихся:
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- Участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от зоны боевых действий,
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- Участники образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами,
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- Участники образовательного процесса находятся в зоне проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях,
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- Участники образовательного процесса, временно находящиеся за пределами Украины.
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Для двух категорий учащихся – тех, которые находятся на безопасных территориях и их место жительства не изменилось, и тех, кто является ВПЛ, предлагаются следующие формы обучения: очная форма, дистанционная форма, семейная (домашняя) форма обучения, смешанная форма обучения и экстернат.
Для учащихся, находящихся за границей, предлагается очная форма обучения, дистанционная форма обучения, семейная (домашняя) форма обучения и экстернат.
Для учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, предлагается дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме, семейная (домашняя) форма обучения и экстернат.
Дополнение
Укрытиями обеспечено около 41% украинских учебных заведений, ситуация лучше всего во Львовской области.