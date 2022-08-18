В МОН представили четыре модели обучения во время войны

Цитата

«Группой руководителей департаментов образования, МОН, народными депутатами из комитета ВР было разработано несколько вариантов организации образовательного процесса», - сказал Шкарлет.

Детали

Он сообщил, что в основу моделей обучения положены четыре возможных локации учащихся:



Участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от зоны боевых действий,



Участники образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами,



Участники образовательного процесса находятся в зоне проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях,



Участники образовательного процесса, временно находящиеся за пределами Украины.



Для двух категорий учащихся – тех, которые находятся на безопасных территориях и их место жительства не изменилось, и тех, кто является ВПЛ, предлагаются следующие формы обучения: очная форма, дистанционная форма, семейная (домашняя) форма обучения, смешанная форма обучения и экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, предлагается очная форма обучения, дистанционная форма обучения, семейная (домашняя) форма обучения и экстернат.

Для учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, предлагается дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме, семейная (домашняя) форма обучения и экстернат.

Дополнение

Укрытиями обеспечено около 41% украинских учебных заведений, ситуация лучше всего во Львовской области.