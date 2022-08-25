В Украине будут конвертировать оценки детей, закончивших учебный год за границей – МОН

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“Безусловно, мы отнесем общеучебные дисциплины, которые дети будут изучать в европейских школах. Единственное, я буду просить, чтобы дети подключались к онлайн урокам по таким важным предметам как Украинский язык, Украинская литература, История Украины. Так как такие предметы за границей не преподаются, и дети должны их знать. Это наша национальная идентичность, и мы советуем, чтобы они обязательно подключались онлайн к этим предметам в своих школах. Я знаю, что во многих городах, по инициативе и поддержке ЮНИСЕФ, создают отдельные хабы для украинских детей, где они смогут подключиться онлайн к своим школам”, – сказал Витренко.

Детали

Заместитель министра образования подчеркнул, что для детей, которые будут учиться за границей, не будет штрафов и давления со стороны европейских коллег по обязательному обучению в европейских школах.

Он также добавил, что Министерство образования и науки завершило подготовку методических рекомендаций для учителей по преподаванию некоторых категорий предметов.

“В конце мая-начале июня, при министерстве работали специализированные комиссии, рассматривавшие изменения в учебные программы. В частности, речь идет о программах по таким предметам, как Зарубежная литература, История Украины и Всемирная История, Безопасность жизнедеятельности, Защита Отечества. То есть действительно такие изменения были внесены, мы подготовили полностью методические рекомендации для учителей, как излагать тот или иной модуль, в том или ином предмете, в соответствии с новыми требованиями”, – подчеркнул Витренко.

Дополнение

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в заведениях общего среднего образования в условиях полномасштабной войны, начатой ​​россией в Украине.

Приблизительно 50% школ в Украине обустроено укрытиями.