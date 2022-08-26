Украинские школьники столкнулись с проблемой в Польше: что известно

Детали

По словам Анджея Васько, находящиеся в Польше украинские дети "должны оставаться в своей языковой среде, культуре".



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«Они посещают польские школы, а после обеда дистанционно учатся в украинских школах. Поэтому мы обращаем внимание на то, чтобы украинское образование в Польше, связанное в первую очередь с родными предметами, организовать в субботу и воскресенье», - отметил он.

Маршалок Люблинского воеводства Ярослав Ставерский заявил, что органы местного самоуправления положительно оценивают работу правительства в сфере обучения украинских учащихся, но требуют увеличения дотаций.

Как отмечается, министерство образования и науки страны прогнозирует, что в сентябре в польские школы пойдут около 175 тысяч детей из Украины.

Дополнение

Оценки детей, которые заканчивают учебный год в зарубежных школах, при возвращении в Украину будут зачислять и конвертировать по украинской системе.