150 тысяч украинских детей, находящихся в Польше, не посещают местные школы

В Польше заявляют, что не знают что происходит со 150 тысячами украинских детей из-за того, что они не посещают школу. Об этом сообщает Польское агентство прессы со ссылкой на Gazeta Wyborcza, пишет УНН.

Родители всех этих детей заявили, что они продолжают украинское дистанционное образование, но мы не можем проверить, действительно ли это так - отметил Енджей Витковский, президент центра гражданского образования.

Детали

Из отчета "Ученики-беженцы в польской системе образования. Что сообщают новые данные?" центра гражданского образования следует, что в Польше проживает около 300 000 украинских детей. Однако более половины из них, а именно 53%, не посещают школу. Это по меньшей мере 112 800 детей младшего школьного возраста и 43 600 подростков среднего школьного возраста.

Кроме этого в течение года польские школы перестало посещать 4,5 тысячи украинских учеников.

Енджей Витковский считает, что дистанционное обучение лишает украинских детей шанса восстановить стабильность. Также по его мнению отсутствие посещения учебного заведения в Польше не позволяет школьникам социализироваться, интегрироваться и изучать язык.

Напомним

В августе 2022 года сообщалось, что школьники из Украины в Польше столкнулись с проблемой перегрузки из-за того, что днем посещали местные учебные заведения, а после обеда учились онлайн.

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