Тайвань выделил $1 млн для украинских беженцев в Польше
Тайвань выделил 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше с целью улучшения условий их жизни и образования, а также подготовки к их возможному возвращению на родину.
Тайвань пострадал от землетрясения магнитудой 6,3
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, о разрушениях или жертвах не сообщалось.
Польские перевозчики заявили об усилении блокады на границе
Польские перевозчики на пункте пропуска "Дорогуск" усиливают свой протест, пропуская только один грузовик каждые три часа; однако гуманитарные и военные грузы остаются беспрепятственными.
В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству
Австрия усиливает антитеррористические меры в связи с повышенной угрозой на Рождество, увеличивая присутствие полиции после сообщений о возможных нападениях на церкви.
В торговом центре во Флориде произошла стрельба
Несколько человек ранены в результате стрельбы в торговом центре во Флориде; подозреваемый сбежал, продолжается эвакуация. Полиция проводит расследование и советует населению избегать этого района.
Американка с двойной маткой родила дважды за два дня
В США 32-летняя жительница штата Алабама Келси Гетчер с редкой аномалией развития половой системы родила двух детей с разницей в один день.
Байден и Нетаньяху обсудили шаги наступления в Газе
Байден и Нетаньяху обсудили поэтапность израильской кампании в Газе, подчеркнув необходимость защиты гражданского населения и сокращения боевых действий.
Легион "Свобода России" поделился подробностями рейда в Белгородскую область
Легион "Свобода России" сообщил о рейде в Белгородской области, утверждая, что они убили российских охранников и уничтожили опорный пункт без потерь.
Путин подает сигналы, что готов к прекращению огня в Украине - The New York Times
Путин сигнализирует о готовности к прекращению огня в Украине, намекая на перемирие вдоль нынешней линии фронта, сообщают дипломатические источники и The New York Times.
Оккупанты хотят до конца года интегрировать ВОТ в правовое поле РФ - Центр сопротивления
Российские оккупанты намерены интегрировать оккупированные территории Украины в свою правовую систему до конца года, несмотря на кадровые проблемы.