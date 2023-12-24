Тайвань выделил $1 млн для украинских беженцев в Польше

Тайвань в сотрудничестве с "Альянсом польских метрополий" создал фонд помощи украинским беженцам в Польше и передал в него 1 миллион долларов США. Об этом сообщил тайваньский МИД, передает УНН.

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Средства будут направлены на улучшение условий проживания беженцев в Польше, улучшение образования для украинских детей и молодежи, а также подготовку к будущему возвращению беженцев в Украину после войны.

Для получения субсидий желающие польские города должны предоставить Ассоциации заявки с конкретными проектами для украинских беженцев, которые в дальнейшем будут рассматриваться и утверждаться отборочной комиссией.

На церемонии подписания представительница Тайваня отметила, что создание фонда помощи является демонстрацией твердой приверженности и заботы Тайваня об Украине.

По данным тайваньского МИД, с февраля прошлого года остров передал на помощь Украине более 40 миллионов долларов и около 600 тонн гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, большинство граждан Украины в Польше Украины в Польше останутся там на Рождество. Для многих дорога домой невозможна или затруднена из-за войны. Сколько украинцев поедут домой на праздничные дни.

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