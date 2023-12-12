Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook

Пекин завербовал одного из военных пилотов Тайваня и предложил ему 15 миллионов долларов за побег в КНР на военно-транспортном вертолете CH-47 Chinook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Taipei Times.

Детали

Пилота, по имени Се арестовали еще в августе, после доноса, который и помешал мужчине сбежать. Согласно доносу, Се и еще несколько тайваньских военных, связанных с его побегом, были в поле зрения тайваньских правоохранительных органов с весны. Их тоже арестовали.

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За его доставку вертолета в Народно-освободительную армию КНР мужчине пообещали 15 миллионов долларов и безопасный вывоз семьи с острова в случае конфликта между Тайванем и Китаем.

Мужчина хотел посадить вертолет на судно ВМС Народно-освободительной армии в Тайваньском проливе, перед этим предложив Пекину провести военно-морские учения вблизи портового города Гаосюн.

Это дало бы пилоту возможность не пересекать линию, которая разделяет Тайваньский пролив пополам и служит фактической границей между материковым Китаем и Тайванем.

Тайваньские правоохранители объяснили, что такой путь минимизировал бы вероятность того, что Chinook перехватили бы истребители ВВС Тайваня на пути к китайскому судну.

Контекст

Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань - остров с населением 24 миллиона человек - как часть своей территории. Пекин пообещал "воссоединить" остров с материковой частью Китая.

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Напряжение вокруг Тайваня заметно возросло в 2022 году. Президент Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин призывает Китай готовиться к войне Си Цзиньпин заявил, что Китай должен готовиться к войне и увеличивает оборонный бюджет.

Напомним

Похожую операцию летом провели украинские спецслужбы. В августе 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины.

В фильме "Сбитые летчики россии" он рассказал, что целью поступка было "не способствовать преступлениям" страны-агрессора.