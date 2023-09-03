Посадка російського вертольота Мі-8 у Полтаві: пілот рф розповів деталі операції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У серпні 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію "Синиця", у ході якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 на територію України. У фільмі "Збиті льотчики росії" він розповів, що метою вчинку було "не сприяти злочинам" країни-агресора, передає УНН.
Деталі
Як розповів журналіст Артем Шевченко, воєнні розвідники провели спецоперацію спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. За його словами, окрім російського вертольота Мі-8 з броньованою кабіною, представники ГУР МОУ отримали документацію та секретне технічне обладнання.
Зазначається, що командир повітряного судна, 28-річний капітан-вертолітник, фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту по безпечному коридору, організованому воєнною розвідкою.
"Я зв'язався з представниками розвідки України. Пояснив ситуацію свою, на що вони мені запропонували такий варіант: давай ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Ми обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт", - розповів пілот вертольота повітряно-космічних сил зс рф Максим Кузьмінов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГУР підтвердили, що вертоліт рф перелетів на одну з авіабаз ЗС України
Він повідомив, що після того, як зрозумів, що знаходиться поруч з кордоном, передав своє місцезнаходження: "Сказав, що я знаходжуся недалеко, і вже остаточно прийняв рішення. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. В принципі ніхто не знав, що зі мною".
Під час фінальної стадії спецоперації пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу, поінформував журналіст. На сьогодні, Кузьмінов надає свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв'язку та аеродромну мережу українській воєнній розвідці.
Як підкреслив сам пілот, мета його вчинку - не сприяти злочинам росій на території України.
Цитата
"Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Тому, що я прекрасно знаю, чим усе закінчиться. Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ згуртувався дуже... Увесь світ допомагає тому, що розуміє, що у першу чергу потрібно цінувати людське життя", - резюмував Кузьмінов.
Нагадаємо
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав спецоперацію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8, однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.