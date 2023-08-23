Одна з найкращих операцій ГУР: Буданов розповів, як вдалось переконати російського пілота Мі-8 сісти у Полтаві та здати гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав спецоперацію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8, однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України. Деталі цієї операції він повідомив Радіо Свобода, передає УНН.
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“Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину, і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (узяти) живими, але маємо, що маємо”, — сказав Буданов.
Деталі
За словами керівника ГУР, російський вертоліт нині перебуває у Києві.
Про мотивацію пілота, який вирішив сприяти ЗСУ, нині не повідомляють. Однак, Буданов зазначив, що побачити гелікоптер і наживо поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення офіційної інформації у вересні.
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У ГУР хочуть оприлюднити усі деталі цієї спецоперації у форматі кіно.
Прем’єру документальної стрічки запланували на 7 вересня.
Нагадаємо
Інформація про російський гелікоптер у Полтаві, який перелетів на одну з авіабаз ЗСУ з’явилась вдень 23 серпня. УНН писав про це.