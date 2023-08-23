У ГУР підтвердили, що вертоліт рф перелетів на одну з авіабаз ЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що російський вертоліт Мі-8 з екіпажем перелітав на одну з авіабаз ЗС України деякий час тому. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Офіційна інформація буде, попередньо так, така інформація є. Трошки потрібно почекати, ведеться робота, з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», - сказав Юсов коментуючи інформацію про те, що на Полтавському аеродромі сів вертоліт рф Мі-8 з екіпажем.
Контекст
Капітан зс рф ілля туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber повідомляв, що кілька тижнів тому у Полтаві на аеродромі нібито помилково здійснив посадку вертоліт рф Мі-8 з екіпажем.