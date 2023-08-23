У ГУР підтвердили, що вертоліт рф перелетів на одну з авіабаз ЗС України

Цитата

«Офіційна інформація буде, попередньо так, така інформація є. Трошки потрібно почекати, ведеться робота, з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», - сказав Юсов коментуючи інформацію про те, що на Полтавському аеродромі сів вертоліт рф Мі-8 з екіпажем.

Контекст

Капітан зс рф ілля туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber повідомляв, що кілька тижнів тому у Полтаві на аеродромі нібито помилково здійснив посадку вертоліт рф Мі-8 з екіпажем.