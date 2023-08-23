В ГУР подтвердили, что вертолет рф перелетел на одну из авиабаз ВС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем перелетал на одну из авиабаз ВС Украины некоторое время назад. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Официальная информация будет, предварительно да, такая информация есть. Немножко нужно подождать, ведется работа, с экипажем в том числе. Все в порядке, новости будут», - сказал Юсов комментируя информацию о том, что на Полтавском аэродроме сел вертолет рф Ми-8 с экипажем.
Контекст
Капитан ВС рф илья туманов в своем Telegram-канале Fightbomber сообщал, что несколько недель назад в Полтаве на аэродроме якобы ошибочно совершил посадку вертолет рф Ми-8 с экипажем.