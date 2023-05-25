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Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення

Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення

Київ • УНН

 • 1668349 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю журналу NV вперше розповів про важке  поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, яке отримав під час однієї із спецоперацій на Донбасі. Головний військовий розвідник країни досі живе з уламком в серці, пише УНН.

Деталі

рф вже більше десятка разів організовувала замахи на життя 37-річного Кирила Буданова. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка здетонувала передчасно.

Кирило Буданов розповів про ті поранення під час спецоперацій на Донбасі. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.

Цитата

«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна", - розповів NV Буданов.

Також про одну з найзухваліших спецоперацій, яку здійснила група оперативників на чолі з Будановим в окупованому Криму 2016 року, розповів тодішній начальник ГУР МО України Валерій Кондратюк. Тоді, за його словами, воєнна розвідка України отримала інформацію про перекидання ворогом бойових вертольотів до Джанкою та вирішила їх знищити.

"Ми розуміли: за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу (відкривши доступ воді на півострів). росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити", - пояснив Кондратюк.

Під час тієї операції група Буданова зіткнулась з елітним спецпідрозділом фсб, за кілька хвилин бою знищила противника та вийшла з окупованої кримської території без втрат.

Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів (головну будівлю ГУР МО України) свою дружину Маріанну.

Коли 24.02.2022 ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.

За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.

«На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде», — зізнався тепер сам Кирило Буданов.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський призначив розвідника №1 відповідальним за визволення полонених, Кирило Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.

"Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними. Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік", - розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. 

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, щоб найближчим часом розпочати контрнаступ. Але додав, що для повної деокупації українських земель необхідно більше зброї. Зокрема – західних винищувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зламали плани окупантів: росіяни свято вірили, що Україна не чинитиме ніякого спротиву - Буданов

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