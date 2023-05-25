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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Осколок от мины попал под сердце: Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

Осколок от мины попал под сердце: Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

Киев • УНН

 • 1668348 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью журналу NV впервые рассказал о тяжелом  ранении в результате подрыва на противопехотной мине, которое получил во время одной из спецопераций на Донбассе. Главный военный разведчик страны до сих пор живет с осколком в сердце, пишет УНН.

Детали

рф уже более десятка раз организовывала покушения на жизнь 37-летнего Кирилла Буданова. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая детонировала преждевременно.

Кирилл Буданов рассказал о тех ранениях во время спецопераций на Донбассе. Их было три. Одно из них тяжелое: после взрыва противопехотной мины один из осколков попал под сердце.

Цитата

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказал NV Буданов.

Также об одной из самых дерзких спецопераций, которую осуществила группа оперативников во главе с Будановым в оккупированном Крыму в 2016 году, рассказал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк. Тогда, по его словам, военная разведка Украины получила информацию о переброске врагом боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить.

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, которые работают на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала "открыв доступ воде на полуостров). россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать", — пояснил Кондратюк.

Во время той операции группа Буданова столкнулась с элитным спецподразделением фсб, за несколько минут боя уничтожила противника и вышла из оккупированной крымской территории без потерь.

Зная о неизбежности полномасштабного вторжения россиян, Кирилл Буданов перевез на Остров (главное здание ГУР МО Украины) свою жену Марианну.

Когда 24.02.2022 враг начал нападение, начальник военной разведки Украины, как всегда, вел себя крайне уравновешенно.

По словам командира Интернационального легиона Вадима Попика, который в первые часы войны находился на Острове, Кирилл Буданов тогда всех успокаивал, старался действовать четко и разумно.

«В начале войны я думал: если мы выдержим две недели, то у русских ничего не получится», — признался теперь сам Кирилл Буданов.

После того как Президент Украины Владимир Зеленский назначил разведчика №1 ответственным за освобождение пленных, Кирилл Буданов твердо решил ехать на первый во время полномасштабного вторжения обмен, но по стечению обстоятельств не смог, и его подменила жена.

"Если бы россияне узнали, что на обмен приехал руководитель военной разведки Украины или его жена, последствия могли бы быть непредсказуемыми. Но все прошло хорошо, и я выдохнул. Потом обмены поставили на поток", — рассказал заместитель Буданова Дмитрий Усов, который руководил «обменной» группой. 

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу заявил, что Украина имеет необходимый минимум вооружений, чтобы в ближайшее время начать контрнаступление. Но добавил, что для полной деоккупации украинских земель необходимо больше оружия. В частности – западных истребителей.

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