Зламали плани окупантів: росіяни свято вірили, що Україна не чинитиме ніякого спротиву - Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. росіяни перед повномасштабним вторгненням свято вірили, що Україна не чинитиме ніякого спротиву і окупанти легко зможуть зайти в Київ. Про це заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Рік за кадром. Розвідник", пише УНН.
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"Весь план росіян - це була стрімка висадка осадковим способом на аеродромі Гостомель, і звідти, вхід в Київ. Це був взагалі їх єдиний план.
Тоді цифри були страшні. Було близько 30 літаків ІЛ однією хвилею в повітрі протягом доби 24-го числа. Вони кілька разів пробували - піднімали їх, саджали. Але, так і не вдалося їм дуже стрімко взяти під контроль злітно-посадкову смугу.
Вони не вірили, що тут буде спротив взагалі. Вони свято вірили, що вони стрімко висадяться і літак за літаком будуть вивантажувати підрозділи, які одразу входитимуть в Київ", - сказав Буданов.
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Голова ГУР також зазначив, що входження на територію України великої кількості колон військової техніки на початку повномасштабного вторгнення було потрібне росіянам для створення потрібної їм "картинки".
"Їм треба було створити "картинку" масованого наступу і безальтернативності здачі (України - Ред.). І для створення "картинки" було входження цих колон.
Ніхто не думав воювати, як наприклад в Маріуполі було. Таких варіантів не було. Вони вірили в те, що оскільки ніхто не зможе створити серйозну протидію, вони зайдуть в урядовий квартал, змінять керівництво. На їх думку, керівництво держави в цей час мало кудись втікти. Якщо ні, вони б просто його знищили. І все, народна влада, і таке інше", - підкреслив Буданов.
Він додав, що в разі захоплення аеропорту Гостомеля, Київ був би захоплений окупантами.
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