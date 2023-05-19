Сломали планы окупантов: россияне свято верили, что Украина не окажет никакого сопротивления - Буданов

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"Весь план россиян - это была стремительная высадка осадочным способом на аэродроме Гостомель, и оттуда, вход в Киев. Это был вообще их единственный план.

Тогда цифры были страшные. Было около 30 самолётов ИЛ одной волной в воздухе в течение суток 24-го числа. Они несколько раз пробовали - поднимали их, сажали. Но, так и не удалось им очень стремительно взять под контроль взлётно-посадочную полосу.

Они не верили, что здесь будет сопротивление вообще. Они свято верили, что они стремительно высадятся и самолет за самолетом будут выгружать подразделения, которые сразу будут входить в Киев", - сказал Буданов.

Детали

Глава ГУР также отметил, что вхождение на территорию Украины большого количества колонн военной техники в начале полномасштабного вторжения было нужно россиянам для создания нужной им "картинки".

"Им надо было создать "картинку" массированного наступления и безальтернативности сдачи (Украины - Ред.). И для создания "картинки" было вхождение этих колонн.

Никто не думал воевать, как например в Мариуполе было. Таких вариантов не было. Они верили в то, что поскольку никто не сможет создать серьёзное противодействие, они зайдут в правительственный квартал, сменят руководство. По их мнению, руководство государства в это время должно было куда-то убежать. Если нет, они бы просто его уничтожили. И все, народная власть, и так далее", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что в случае захвата аэропорта Гостомеля, Киев был бы захвачен оккупантами.

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