"Колії стомились": в ГУР прокоментували вибух на залізничному полотні в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. За допомогою колій у Криму, на яких сьогодні зранку відбувся вибух, перевозили зброю, бронетехніку й інші засоби, які використовують загарбники для війни проти України. Тому "колії втомились" і деякий час не будуть функціонувати. Про це у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише УНН.
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"По тих самих коліях перевозять й інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Які використовуються, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, втомились і тепер на деякий час не функціонують", - повідомив Юсов.
Нагадаємо
Сьогодні зранку, у тимчасово окупованому Криму, стався вибух на залізничному полотні. Внаслідок чого, зійшов з рейок потяг із зерном. Це сталося неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі. Попередньо, зійшли 8 вагонів, 5 із них перекинулися.