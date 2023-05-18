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В Криму пролунав вибух на залізниці: п'ять вагонів із зерном зійшли з рейок у Сімферопольському районі - росЗМІ

В Криму пролунав вибух на залізниці: п'ять вагонів із зерном зійшли з рейок у Сімферопольському районі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 773348 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Вибух стався вранці неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Поїзд із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна в Криму, про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями, потяг із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна в Криму. Вибух стався 18 травня вранці, неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі. Попередньо, зійшли 8 вагонів, 5 із них перекинулися.

Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов підтвердив факт сходження з рейок вагонів. За його словами постраждалих немає, про причини події він не повідомив.

Наразі рух залізничним полотном призупинено, шляхи перевіряють сапери. Також було затримано 2 пасажирські потяги і тимчасово скасовано рух електрички.

Нагадаємо

6 травня також повідомлялось про два вибухи у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.

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