В Криму пролунав вибух на залізниці: п'ять вагонів із зерном зійшли з рейок у Сімферопольському районі - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вибух стався вранці неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму. Поїзд із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна в Криму, про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За повідомленнями, потяг із зерном зійшов з рейок через підрив залізничного полотна в Криму. Вибух стався 18 травня вранці, неподалік від села Чистеньке в Сімферопольському районі. Попередньо, зійшли 8 вагонів, 5 із них перекинулися.
Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов підтвердив факт сходження з рейок вагонів. За його словами постраждалих немає, про причини події він не повідомив.
Наразі рух залізничним полотном призупинено, шляхи перевіряють сапери. Також було затримано 2 пасажирські потяги і тимчасово скасовано рух електрички.
Нагадаємо
6 травня також повідомлялось про два вибухи у Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.